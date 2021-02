Dragon Quest Tact, la recensione: la saga RPG diventa uno strategico mobile

Considerando il titolo importante che si porta appresso e il tono scanzonato che sembra caratterizzarlo, affrontiamo con grande curiosità la recensione di Dragon Quest Tact, per capire meglio cosa sia questa strana digressione. Il titolo, peraltro troncato in maniera molto particolare, dice tutto quello che c'è da sapere: si tratta di uno spin-off della storica serie di JRPG Square Enix, ma a differenza anche del precedente Dragon Quest of the Stars è strutturato come uno strategico e tutto impostato sul combattimento e la gestione dei personaggi, piuttosto che sull'esplorazione e il sostrato narrativo, distinguendosi così in maniera sostanziale dall'andamento classico del franchise. Ad arricchire il tutto c'è anche un elemento in stile Pokémon, che ci porta a catturare mostri e farli combattere al nostro fianco, applicando in questo modo anche l'immancabile componente gacha che si associa bene alla distribuzione free-to-play del gioco, con tanto di banner ed eventi particolari a cui prendere parte per ottenere drop speciali.





Il tutto è rappresentato secondo la tradizionale caratterizzazione di Dragon Quest, ovvero con il character design di Akira Toriyama (o chi per lui) e la solita ambientazione fantasy nipponica che richiama un po' elementi fiabeschi e un po' lo stile anime più classico. Il risultato è comunque un RPG mobile in grado di distinguersi nettamente dalla massa, nonostante non sia tecnicamente uno dei più avanzati, anzi. In termini di complessità grafica, risoluzione, fluidità e tempi di caricamento, il gioco ha un aspetto un po' "antico" rispetto a certi altri concorrenti attualmente sul mercato. Quello che convince maggiormente è l'equilibrio che il gioco raggiunge nella commistione delle sue varie caratteristiche, ponendo il combattimento strategico al centro del gameplay e facendo ruotare intorno a questo tutti gli elementi non proprio secondari legati alla raccolta di mostri e gestione dei combattenti. Da questo punto di vista, potrebbe risultare anche più convincente di Fire Emblem Heroes, che al contrario sembra porre l'accento sugli elementi gacha e rende il combattimento una caratteristica più accessoria, anche se la presenza dell'auto-play rischia di appiattire tutto in maniera rovinosa.