Ubisoft, le offerte di gennaio 2021

Ubisoft ha lanciato una nuova promozione sul suo store ufficiale, con interessanti offerte sull'acquisto di Immortals: Fenyx Rising e di tanti altri giochi di recente pubblicazione, valide fino al 9 febbraio alle 11.00. Potrete inoltre usufruire di uno sconto extra del 20% direttamente al checkout grazie a Ubisoft Connect! Dallo straordinario open world di Assassin's Creed Valhalla alla Londra post-brexit di Watch Dogs: Legion, passando per le coloratissime atmosfere retrò di Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition, ecco gli affari che non dovreste davvero perdervi.

Immortals: Fenyx Rising Accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, Immortals: Fenyx Rising ha sorpreso un po' tutti per le sue tante qualità, come sottolineato nella nostra recensione. Il gioco è disponibile nella standard edition su PC a 40,19 euro anziché 59,99, su PS5, PS4 e Xbox a 48,99 euro anziché 69,99 e su Nintendo Switch a 41,99 euro anziché 59,99. Volendo è inoltre possibile optare per la ricca Gold Edition a 79,99 euro anziché 99,99: una scelta che punta al futuro e ai contenuti, considerando che questa versione include il Season Pass con i suoi DLC e le ottime espansioni, a cominciare da A New God: una nuova avventura per Fenyx, che dovrà superare ulteriori prove. Come certamente saprete, la campagna di Immortals: Fenyx Rising racconta di una coraggiosa guerriera, Fenyx appunto, che viene incaricata dagli dei dell'Olimpo di far luce su di una misteriosa maledizione che potrebbe ucciderli tutti. Una missione tutt'altro che semplice, che ci vedrà esplorare un ampio open world in lungo e in largo, affrontare nemici sempre più forti e risolvere svariati enigmi ambientali. Un'impresa non banale, insomma, che un normale essere umano non potrebbe mai portare a termine. Per fortuna le divinità ne sono ben consapevoli e hanno deciso di donare i propri poteri alla protagonista, che nel corso della storia potrà dunque sbloccare nuove abilità e sfruttarle per superare le prove che incontrerà lungo il suo cammino.

Assassin's Creed Valhalla Il nuovo capitolo della serie Ubisoft non ha ormai bisogno di presentazioni: ambientato nell'Inghilterra del IX secolo, il gioco segue le vicende di Eivor e del Clan del Corvo, una comunità vichinga che decide di stabilirsi in una nuova terra dopo aver abbandonato la Norvegia. Farlo implicherà tuttavia una dura lotta contro il potere di Alfredo il Grande. Grazie alle offerte di gennaio potete portarvi a casa Assassin's Creed Valhalla nella standard edition per PC a 49,79 euro anziché 59,99, oppure a 58,09 euro anziché 69,99 su PS5, PS4 e Xbox. Anche in questo caso è possibile optare per la Gold Edition a 79,99 euro anziché 99,99, che include nativamente anche il Season Pass e i suoi tantissimi contenuti, in primis due grandi espansioni. Rispetto all'esperienza di Assassin's Creed Odyssey, gli sviluppatori hanno puntato su di un sistema di combattimento più solido e sfaccettato, con una maggiore enfasi sugli impatti dei colpi, la capacità di impugnare due armi differenti e di usare lo scudo, nonché un set di abilità speciali più verosimili e realistiche. Un ricco repertorio, insomma, che dovremo sfruttare per stringere alleanze all'interno dell'enorme scenario open world, vivendo storie diverse e facendo la conoscenza di personaggi interessanti e ben caratterizzati, ma dandoci anche alla macchia con le razzie: l'unico modo per ottenere le risorse necessarie alla crescita del nostro avamposto.

Watch Dogs: Legion Volete immergervi nelle atmosfere di una Londra post-brexit controllata da una malvagia corporazione? Watch Dogs: Legion è esattamente il gioco che fa per voi, un action adventure a base open world estremamente ricco e consistente, nonché capace di introdurre importanti novità sul fronte della struttura e del gameplay. Disponibile in offerta al prezzo di 40,19 anziché 59,99 per la standard edition su PC, oppure a 52,49 euro anziché 69,99 su PS5, PS4 e Xbox, il gioco consente di controllare virtualmente qualsiasi PNG incontrato per le strade della capitale inglese: ci basterà approcciarlo e convincerlo dei motivi della nostra lotta, approfittando poi delle sue abilità peculiari. Ognuna delle missioni che caratterizzano la campagna di Watch Dogs: Legion ha infatti la peculiarità di proporre diverse chiavi di lettura e approcci alternativi. A seconda del personaggio che controlliamo potremo scegliere un approccio piuttosto che un altro, facendo però attenzione a non morire: se accade non potremo più recuperare il nostro agente e perderemo anche tutti i suoi progressi. In un interessante mix di possibilità e rischio, insomma, avremo a che fare con figure anche estremamente originali, vedi l'ormai leggendaria vecchietta-killer, dando alla lotta del DedSec un'interpretazione del tutto nuova e originale. Su PC e console next-gen, inoltre, potremo contare su di una grafica impreziosita da effetti sofisticati come il ray tracing.