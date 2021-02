Call of Duty: Warzone, Activision promette guerra ai cheater, i fan non ci credono

Attraverso il suo blog ufficiale, Activision annuncia di aver iniziato una guerra senza quartiere ai cheater di Call of Duty: Warzone. Il publisher americano, infatti, assicura di star già facendo molto, ma che in un prossimo futuro stringerà ulteriormente le maglie per far sì che tutti coloro che imbrogliano siano fermati. Un impegno lodevole, che però non convince i fan, che sui social hanno deciso di prendere sotto gamba l'iniziativa.

I Cheater non sono i benvenuti. Con questo titolo di apre il nuovo post sul blog di Call of Duty: Warzone. Activision ribadisce il suo impegno per rendere il gioco "divertente E corretto". Un impegno presente, ma anche futuro. L'editore, infatti, dice di monitorare 24/7 il gioco per motivi di sicurezza, in modo da scovate TUTTI i possibili cheat e e gli hack.

Inoltre in un prossimo futuro migliorerà il sistema per denunciare i cheater. Si sistema che ha già portato a oltre 50mila ban permanenti. Inoltre arriveranno ulteriori aggiornamenti in un prossimo futuro.

Si tratta, apparentemente, del messaggio che tutti i fan vorrebbero sentire. Peccato che su Reddit si sia scatenata l'ironia, con commenti pieni di faccine sorridenti che prendono in giro l'attività di monitoraggio 24/7 di Activision o il fatto che i 50mila permaban si sono trasformati in 50mila nuovi account in pochi secondi. Senza considerare quelli che sono stati bannati senza motivo.

Una reazione un po' troppo ingenerosa nei confronti di Activision: è vero che il suo battle royale ha dei problemi, per esempio il glitch stim infiniti è tornato in Call of Duty Warzone, ma quando ci sono così tanti giocatori a mettere a ferro e fuoco un gioco è anche difficile pensare che non ci siano problemi.