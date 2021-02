Red Dead Online: update del 16 febbraio, sconti e nuove missioni

Rockstar Games ha introdotto con l'update del 16 febbraio 2021 varie novità all'interno di Red Dead Online, la modalità multigiocatore di Red Dead Redemption 2. Ci sono nuovi sconti, nuovi bonus e anche nuove missioni per guadagnare nella frontiera. Vediamo tutti i dettagli in modo ordinato.

Partiamo dai bonus per naturalisti e cacciatori di taglie di Red Dead Online. I naturalisti possono aspettarsi un'alta frequenza di inviti agli eventi Free Roam, che forniscono RDO$ e PE del Ruolo doppi. Se completerete una Missione di avvistamento di animali leggendari per Harriet otterrete anche un'offerta per il 40% di sconto su un articolo per Naturalisti affermati o provetti. Inoltre, se siete di rango 10 o superiore otterrete anche un'offerta per il 40% di sconto su un'arma a ripetizione. I cacciatori di taglie, invece, possono consegnare un ricercato per ottenere un'offerta del 40% su un poncho.

Vi è poi "Una nuova fonte di impiego", una categoria di missioni di Red Dead Online per chi è "in cerca di guadagni e di avventure". Queste missioni donano 5.000 PE del Club, 100 RDO$, una mappa del tesoro e bonus speciali dedicati alla varie missioni. Vediamo i dettagli.

A Caval Rubato... - Dovremo impedire l'acquisto di un cavallo selvaggio arabo da corsa bianco al ranch Emerald, domarlo e consegnarlo al contatto. La ricompense è un'offerta del -30% su un cavallo arabo e 2 Rivitalizzanti speciali per cavalli.

Rubare ai ricchi - Dovremo fare irruzione nella casa del sindaco di Saint Denis per ottenere gemme preziose. La ricompensa è composta da 3 Gioielli perduti e 3 Cimeli di famiglia collezionabili.

Servizio di scorta - Dovremo difendere un carico in partenza da Brittlebrush Trawl; se il conducente muore, dovremo portare noi il mezzo a destinazione. La ricompensa è composta da 20 Frecce per selvaggina piccola e 100 Cartucce Express per revolver.

Ogni missione ha tre livelli di difficoltà e vincendo diventa più difficile. Per poter avviare queste missioni è necessario visitare un ufficio postale o la cassetta di sicurezza dell'accampamento. Si tratta di missioni per giocatore singolo. Inoltre, si tratta solo delle prime: in futuro ne arriveranno altre.

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno ricompense per una Licenza da Cacciatore di taglie gratuita e una Verniciatura Rifiniture in ametista per il Carro da Cacciatore di taglie. I giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima del 15 marzo riceveranno una ricompensa per 200 Palle singole per fucili a canna liscia, 5.000 PE del Club e un'offerta del -50% sul Fucile a canna liscia a ripetizione.

Vi segnaliamo inoltre che Red Dead Redemption 2 è uno strumento di insegnamento per un corso universitario. Infine, Red Dead Redemption potrebbe avere una remaster in uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel 2022?