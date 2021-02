Rainbow Six Siege: Crimson Heist è la nuova stagione, novità in arrivo

Rainbow Six Siege sta per ricevere una nuova stagione e il team di sviluppo ha svelato il nome ufficiale tramite il profilo Twitter ufficiale. La nuova stagione si chiamerà, in inglese, Crimson Heist. Il teaser rilasciato da Ubisoft, però, non ci dice assolutamente null'altro sulle novità in arrivo nello sparatutto tattico più amato degli ultimi anni.

L'account Twitter di Rainbow Six Siege, infatti, ha rilasciato solo un breve video in loop da sette secondi che mostra una persona con occhiali rossi e un cappello. Anche lo sfondo non ci aiuta a ottenere particolari dettagli. Non sappiamo, in questo momento, quali contenuti saranno inclusi in Crimson Heist e non sappiamo quando sarà rilasciata questa nuova stagione.

Possiamo però aspettarci che Rainbow Six Siege riceva il solito gruppo di novità: un nuovo operatore, nuove armi, bilanciamenti e altre piccole novità. Crimson Heist sarà incluso nell'update della Stagione 1 dell'anno 6 di Rainbow Six Siege.

Avremo modo di scoprire più dettagli sulle novità della Crimson Heist di Rainbow Six Siege il 21 febbraio. Nel frattempo, vi segnaliamo Rainbow Six Quarantine avrà un nuovo nome ma non sarà Parasite. Infine, Rainbow Six: Siege è a quota 70 milioni di giocatori!