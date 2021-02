Twitch e Facebook Gaming a gennaio 2021 segnano numeri record: i giochi più visti

Lo streaming continua a crescere: un nuovo report di StreamElemets svela che Twitch e Facebook Gaming hanno raddoppiato il numero di ore guardate durante gennaio 2021 rispetto a gennaio 2020. In un blog post, StreamElements spiega che Twitch e Facebook Gaming hanno ottenuto precisamente un +117% anno su anno.

Ovviamente Twitch è in prima posizione con 2 miliardi di ore guardate durante gennaio 2021. Facebook Gaming si è fermato a un più modesto ma comunque valido 439 milioni di ore. Su Twitch, la categoria di maggior successo è "Just Chatting" con 242 milioni di ore guardate. Abbiamo poi Rust con 189 milioni di ore e League of Legends a 163 milioni di ore.

Rust ha ottenuto un notevole incremento di ore visualizzate su Twitch grazie soprattutto a OfflineTV, un collettivo di streamer e content creator popolari che hanno dato il via a un server di Rust. Il gioco survival ha infatti ottenuto un +1.226% mese su mese in termini di ore visualizzate.

Tutti i giochi nella Top 10 ha ottenuto un incremento di ore visualizzate mese su mese, partendo da Escape From Tarkov con 108 milioni di ore, Fortnite con 91 milioni, Call of Duty Warzone con 75 milioni, Minecraft con 74 milioni, Grand Theft Auto V (GTA 5) con 71 milioni di ore, Counter Strike Global Offensive con 58 milioni di ore e FIFA 21 che ottiene la decima posizione con 54 milioni di ore.

Questi numeri superano anche quelli di dicembre 2020, quando Twitch aveva ottenuto 1.7 miliardi di ore e Facebook Gaming 388 milioni. C'è però un gioco che non ha ottenuto successo sulla piataforma: Twitch ha bannato HuniePop 2 dagli streaming, come ci si poteva aspettare.