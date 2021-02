Twitch ha bannato HuniePop 2 dagli streaming, come ci si poteva aspettare

Twitch ha bannato HuniePop 2: Double Date dagli streaming. Il titolo di HuniePot non potrà quindi essere portato in live, pena il ban del canale. Il motivo è facilmente intuibile, visto che si tratta di un gioco dai contenuti erotici espliciti. Va inoltre sottolineato come anche il primo capitolo sia da anni nella lista nera della piattaforma, quindi il provvedimento ufficiale era abbastanza atteso, se non proprio scontato.

C'è da notare che Twitch specifica soltanto i titoli proibiti che non abbiano una loro classificazione certificata e che riscuotano un successo tale da essere appetibili per gli streaming, come appunto HuniePop 2. Per questo l'elenco dei titoli banditi non è molto lungo. Per il resto il regolamento proibisce certe rappresentazioni durante le trasmissioni, come nudi integrali o scene di sesso, quindi è scontato che, tanto per fare un esempio, non si possa giocare in diretta a una visual novel eroge.

HuniePop 2: Double Date è un simulatore di appuntamenti mescolato a BeJeweled in cui il protagonista deve sostanzialmente sedurre dodici ragazze, guidato da una fatina allegra e spensierata. Sostanzialmente prende la formula di HuniePop e la amplia in tutte le direzioni possibili, senza però stravolgerla. Qualche tempo fa gli sviluppatori dissero di voler portare HuniePop su Nintendo Switch, ma evidentemente non hanno ottenuto l'autorizzazione per farlo.