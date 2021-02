Final Fantasy 14 diventa un anime? Si tratta del nuovo spot coreano

Final Fantasy 14 è diventato un anime? Il video che trovate in calce potrebbe trarre in inganno: si tratta in realtà del nuovo spot coreano realizzato per l'MMORPG prodotto da Square Enix.

A pochi giorni dall'annuncio di Final Fantasy 14: Endwalker per PC, PS5 e PS4, in uscita il prossimo autunno, l'azienda giapponese ha dunque messo in campo nuovi modi per promuovere il suo titolo... o forse no.

In effetti l'idea di realizzare dei cartoni animati per pubblicizzare la serie non è nuova: già alcuni mesi fa sono stati trasmessi in Giappone degli spot televisivi realizzati appunto in stile anime.

Stavolta il video si focalizza su determinati aspetti dell'esperienza, nello specifico quelli che esulano le fasi di combattimento e ci vedono dunque esplorare gli scenari, interagendo spesso con altri personaggi.

Pubbicato nell'ormai lontano 2013, Final Fantasy XIV ha visto finora il lancio di tre espansioni maggiori: Heavensward nel 2015, Stormblood nel 2017 e Shadowbringers nel 2019.