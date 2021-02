Microsoft Flight Simulator, trailer del World Update dedicato a Regno Unito e Irlanda

Asobo Studio ha pubblicato un nuovo trailer di Microsoft Flight Simulator incentrato sul terzo World Update. A chi non lo sapesse, possiamo dire che si tratta di aggiornamenti pensati per migliorare in maniera sensibile alcune regioni del mondo particolarmente interessanti. Dopo USA e Giappone, il prossimo aggiornamento sarà dedicato a Regno Unito e Irlanda.

Nel trailer che abbiamo pubblicato in testa alla notizia, è possibile notare l'incredibile livello di dettaglio che è possibile raggiungere grazie a questo terzo World Update. Un livello di dettaglio che le seppur ottime mappe di Bing non sono in grado di raggiungere e per questo motivo lo studio francese cerca di integrare attraverso questi aggiornamenti.

L'update non migliorerà "semplicemente" le tante zone aperte del Regno Unito, ma andrà anche a migliorare le principali città delle isole, oltre che ad aggiungere delle perfette riproduzioni di attrazioni quali le bianche scogliere di Dover, il complesso megalitico di Stonehenge, la Cattedrale di Canterbury, gli stadi Stamford Bridge ed Anfield, il Castello di Windsor e il Castello di Loch Leven che domina il lago di Loch Ness, dove si dice sia apparso il celebre mostro.

Per il momento il World Update 3 sarà pubblicato solo per Windows 10, oltretutto gratuitamente per tutti i possessori di Xbox Game Pass. La versione Xbox Series X|S di Microsoft Flight Simulator, infatti arriverà solo in estate.