Call of Duty Modern Warfare, PS5: bug causa la perdita di tutti i dati per sempre

La saga di Call of Duty non è certo nuova ai bug che, all'uscita di ogni nuovo capitolo, creano qualche piccolo problema. Anche Warzone, il battle royale, è spesso piagato da glitch e bug, come è purtroppo tipico dei game as a service regolarmente aggiornati. Ora, però, è stato scoperto un bug della versione PS5 di Call of Duty Modern Warfare. Cosa è successo?

Secondo quanto segnalato da un utente di Reddit, a seguito di una disinstallazione e re-installazione del gioco sull'SSD interno di PS5, tutti i dati di Call of Duty Modern Warfare sono andati perduti. In pratica, il giocatore, a seguito della seconda istallazione, si è reso conto che il peso totale del gioco era 100 GB inferiore rispetto a prima, pur avendo istallato sia la co-op, che il multigiocatore, la campagna e ogni pacchetto di texture opzionale. Inoltre, ancora più importante, era impossibile accedere a COD.

L'utente di Reddit ha spiegato che, pur essendo segnalati come istallati, in realtà i dati non erano presenti. Non pare inoltre esserci un modo semplice per risolvere la questione. Se si accede al menù di gestione dei giochi istallati di PS5 non si trova nulla. Anche ripristinando le licenze non accade alcunché. Il giocatore ha provato anche ad accedere al gioco con un altro account sulla stessa PlayStation 5, ma non è servito.

Alla fine, l'utente ha trovato una soluzione: utilizzando una PS4, si deve scaricare l'intero gioco con tutti i pacchetti sull'HDD della console e si deve poi trasferire tali dati sull'SSD di PS5. Il consiglio è quindi di cancellare manualmente tutti i pacchetti dati di Call of Duty Modern Warfare su PlayStation 5, prima di eseguire una disinstallazione completa, per non rischiare di imbattersi nel problema.

Pare inoltre che il supporto di Activision non riconosca questo problema. Ricordiamo che parliamo di un gioco che ha già ricevuto un seguito, quindi crediamo sia improbabile che gli sviluppatori lavorino a una patch, di certo non in tempi rapidi.

