Call of Duty: Black Ops Cold War, modalità zombie confermata con trailer e uscita

Call of Duty: Black Ops Cold War vedrà a breve l'arrivo della modalità Outbreak, una nuova esperienza zombie per lo sparatutto prodotto da Activision: la data di uscita è fissata al 25 febbraio.

Dopo gli indizi sull'arrivo degli zombie in Call of Duty: Warzone, sulla home page di Cold War Zombies è comparsa un'immagine con tanto di riferimento a un trailer, dopodiché sono arrivati la conferma ufficiale da Treyarch e appunto il trailer

La struttura in stile hub del multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War consentirà probabilmente di accedere a Outbreak nello stesso modo in cui ci si può cimentare con le partite competitive e con il battle royale Call of Duty: Warzone.

Quella della modalità survival con gli zombie è ormai una tradizione consolidata per il franchise Activision, che l'ha introdotta a partire da Call of Duty: World at War, per poi arricchirla e aggiungervi spessore nel corso del tempo.

"Quando un capitolo si chiude... un altro è pronto ad aprirsi. Una nuova, titanica modalità Zombi. Quattro nuovi operatori. Sei nuove armi. Nuove mappe MG", recita la sinossi del video che potete vedere qui in calce.