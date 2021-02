Know by heart: il nuovo trailer ci racconta della città in cui è ambientato

Vediamo il nuovo trailer di Know by heart che ci racconta delle città in cui è ambientato il gioco. Nonostante l'utilizzo di una grafica low-poly, Ice-pick Lodge sembra aver creato un luogo fortemente realistico, in cui il tessuto urbano è giustificato dall'economia della zona.

Da notare che la città è fortemente russa nelle architetture (non per niente il gioco è ambientato proprio in Russia), quindi per qualcuno potrà risultare in un certo senso aliena. Si tratta comunque di una realizzazione interessante che aggiunge un tocco in più al gioco.

Per il resto vi ricordiamo che Know by heart uscirà su PC nel Q2 2020. Durerà circa 5 ore, come svelato sulla pagina Steam. Si tratta probabilmente di un progetto minore per Ice-Pick Lodge, dopo le scarse vendite di Pathologic 2, che hanno costretto al congelamento del franchise e hanno bloccato lo sviluppo degli altri due episodi promessi. Comunque sia, conoscendo il loro portfolio, in Know by heart non mancheranno sicuramente spunti interessanti e una narrazione coinvolgente.