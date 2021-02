Hitman 3: ora i giocatori PC possono importare i livelli dei primi due episodi

IO Interactive ha annunciato che i giocatori PC possono finalmente importare i livelli dei primi due Hitman della serie World of Assassination in Hitman 3. Per farlo bisogna andare sul sito dello sviluppatore, dove si trova una guida in tre pessaggi.

IO Interactive ha impiegato un po' a implementare questa caratteristica, non disponibile al lancio del gioco il 20 gennaio 2021. Il problema è nato perché la versione PC di Hitman 3 è un'esclusiva Epic Games Store e lo rimarrà per un anno, ma Hitman 2 è disponibile solo su Steam. Sviluppatore ed Epic Games hanno lavorato insieme per risolvere il problema, così da evitare che i giocatori PC dovessero acquistare di nuovo contenuti che già possedevano.

Sito ufficiale con la guida per importare i livelli delle versioni PC di Hitman 1 e 2 in Hitman 3.

Per avere maggiori informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Hitman 3, in cui abbiamo scritto:

Non è che sia particolarmente difficile giudicare Hitman 3, è che trattarlo come un prodotto singolo, cioè al netto dei capitoli precedenti, ci pare un po' ingiusto. Se lo dividiamo dagli altri (ma non è questo che ha fatto IO Interactive?), si dimostra un buon gioco, con un numero più che sufficiente di contenuti di grande qualità, ma anche facendo finta di nulla si sente, si vede, che lavora a un terzo delle sue potenzialità. Il consiglio che ci sentiamo di darvi, se non vi siete mai avvicinati alla trilogia, è proprio quello che temevate: acquistare i tre giochi in blocco, magari sfruttando le offerte già annunciate o quelle che verranno proposte in futuro, in modo da avere una delle più divertenti, corpose e sofisticate esperienze stealth di sempre. Vi lasciamo al voto del solo Hitman 3, ma all'opera completa potete dare tranquillamente uno scintillante nove.