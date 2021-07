Super Mario 64 vale 1,56 milioni di dollari per una copia perfetta ancora sigillata

In questi giorni i collezionisti di videogiochi sono letteralmente impazziti. Qualche giorno fa, infatti, una copia di The Legend of Zelda è stata venduta per 870mila dollari infrangendo, ovviamente, ogni tipo di record. Record che, però, è durato davvero pochissimo, dato che Super Mario, come sempre, ha voluto dimostrare di essere il maschio alfa dei videogiochi. Una copia del 1996 praticamente perfetta di Super Mario 64 per Nintendo 64 (valutata 9,8 A++ nella scala Wada), ancora sigillata, è stata venduta all'asta per ben 1.560.000 dollari.

Anche i battitori d'asta, ormai, conoscono il valore di queste copie, tanto da aver detto che quella presentata "non è un'opportunità da sprecare", dato che si trattava di un "pezzo di importanza unica per il mondo dei videogiochi" conservato "nel miglior modo possibile".