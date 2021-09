Offerte di Settembre Amazon: ultim a giornata per approfittare degli sconti per il ritorno a scuola

Le Offerte di Settembre Amazon finiranno questa sera alle 23:59 e porteranno con loro anche due promozioni molto interessanti che riguardano il periodo gratuito esteso per provare Amazon Music Unlimited, fruibile solo per i nuovi iscritti, e gli sconti fino al 30% su una serie di prodotti selezionati dell'usato garantito Amazon Warehouse.

Inoltre le offerte Amazon per il ritorno a scuola includono quelle della Gaming Week e quindi un poker di ottimi monitor da gioco a prezzi eccellenti. Inoltre le offerte della Gaming Week includono periferiche e laptop da gaming, con alcuni sconti molto interessanti che trovate seguendo questo link.

Tornando alle Offerte di Settembre Amazon tra le più interessanti ci sono quella sulla velocissima SSDI PCIe 4.0 WD Black SN850 da 2 TB, il laptop da gaming MSI GF63 Thin a soli 839 euro e tre Smart TV OLED. Ma abbiamo selezionato un sacco di altre offerte che comprendono monitor economici, powerbank, cuffie, altoparlanti e via dicendo. Le trovate tutte cliccando qui.

L'ottimo monitor panoramico HUAWEI MateView GT 34, uscito da pochissimo e in sconto di 100 euro

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.