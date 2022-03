The Walking Dead: Last Mile, un evento interattivo su Facebook questa estate

The Walking Dead: Last Mile è il nuovo evento interattivo in arrivo su Facebook questa estate. In parte gioco, in parte show televisivo, l'esperienza ci coinvolgerà nell'universo di The Walking Dead in maniera inedita.

A circa un mese dall'annuncio di The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2, continuano dunque a emergere nuove produzioni legate all'opera di Robert Kirkman, da cui è stata tratta anche la celebre serie televisiva prodotta da AMC.

"Siamo entusiasti di presentare l'esperienza di Mile ambientata nell'universo di The Walking Dead, in cui i fan potranno giocare e interagire influenzando il mondo e i suoi abitanti come una community", ha dichiarato Robert Kirkman, presidente di Skybound Entertainment e creatore di The Walking Dead.

The Walking Dead, la serie televisiva

"Con The Walking Dead: Last Mile gli utenti avranno modo di sperimentare un mondo vivo e vibrante di The Walking Dead, collaborando con altri o procedendo da soli per cambiare la storia di volta in volta. Siamo entusiasti di lavorare con i nostri partner di Genvid e Facebook per concretizzare questo progetto pioneristico."

I primi dettagli di The Walking Dead: Last Mile verranno presentati a breve, mostrando anche gli asset prodotti finora dal team di sviluppo Pipeworks Studios.