PlayStation e il “ritorno di una serie popolare”: speculazioni e speranze

Secondo le voci, un nuovo evento di Sony PlayStation è in arrivo questo mese. Le novità attese per questo show sono varie, una su tutte Hogwarts Legacy. I rumor e le voci di corridoio, però, ci segnalano già possibili novità in arrivo più avanti, addirittura a fine 2022.

L'account Twitter Video Game Leaks, che secondo quanto indicato ha riportato informazioni corrette - come quelle legate ai recentemente annunciati Pokémon Scarlatto e Violetto -, ha affermato che Sony PlayStation è pronta ad annunciare un nuovo gioco facente parte di una saga estremamente popolare. Il tutto è atteso per l'ultimo trimestre del 2022.

Ancora più interessante il fatto che il completamento dello sviluppo è intorno a 70%. Questo significa che il team - non noto al momento - sarebbe non troppo lontano dalla fine dei lavori sul gioco. Possiamo quindi supporre che PlayStation Studios annuncerà il gioco con una data di uscita a breve termine, ovvero un inizio 2023.

Per il momento si tratta solo di voci e speculazioni, sia chiaro, ma è interessante provare a immaginare che tipo di gioco potrebbe trattarsi.

Le opzioni sono molteplici, anche troppe per poterle realmente elencare tutte. Di generazione in generazione Sony ha creato molteplici IP che hanno dato vita a franchise consolidati e amati e molte di queste sono finite in disparte.

Twisted Metal

Uno dei primi giochi ai quali si pensa è Twisted Metal, che è stato al centro di molteplici rumor e che, secondo i leak, sarebbe in lavorazione presso Firesprite, uno degli più recenti team acquisiti da PlayStation Studios.

Potrebbe invece essere un più "banale" Uncharted, anche se le parole del leaker sono "il ritorno di un franchise estremamente popolare". Parlare di ritorno per la serie di Naughty Dog pare eccessivo, considerando che è uscita la versione remaster dei capitoli PS4 da poco. Stiamo però dando per scontato che le parole del leaker siano accuratamente scelte e potrebbe anche non essere così.

Più credibile che si tratti di qualche serie più vecchia, come Sly Cooper, Wipeout o Jak and Daxter, che, secondo quanto detto dal regista di Uncharted, potrebbe divenire un film per il piccolo o grande schermo.

Ovviamente, in tutto questo dobbiamo anche notare un dettaglio: tecnicamente, il leaker non ha detto che il franchise "estremamente popolare" sia una vecchia esclusiva di Sony. Non è impossibile che Sony abbia collaborato con una compagnia di terze parti per sviluppare un'esclusiva temporale di una vecchia saga da tempo in pausa. Qui ovviamente il pensiero corre rapido verso Konami e Silent Hill, Metal Gear, ma anche Castlevania.

Il panorama videoludico è ovviamente enorme e con pochi indizi è impossibile indovinare, ma diteci, quale vorreste fosse il gioco pronto al ritorno? Parliamone.

