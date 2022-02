Disney+ raggiunge i 129,8 milioni di utenti abbonati, in crescita costante

Disney+, il servizio video su abbonamento della celebre compagnia cinematografica, continua a crescere di anno in anno e ha raggiunto i 129,8 milioni di abbonati a gennaio 2022, dimostrando un ulteriore incremento sui risultati raggiunti nel medesimo periodo dell'anno precedente.

A gennaio 2021 gli abbonati erano 94 milioni, dunque c'è stato un incremento del 37% che ha portato anche a 11,7 milioni di abbonati in più nel corso dell'ultimo trimestre fiscale, contro i 2,1 che erano stati raccolti nell'ultimo quarto dell'anno precedente, a dimostrazione del nuovo andamento intrapreso dal servizio di recente.

Per quanto riguarda la quantità di utenti per zona geografica, c'è un certo equilibrio fra USA e altri paesi, con i primi che sono 42,9 milioni e 41,1 milioni quelli in Europa e altre zone, mentre Disney Plus Hotstar, il brand usato in India e Sud-est Asiatico, ha attualmente la maggiore quantità di abbonati con 45,9 milioni.

Netflix rimane ancora molto distante con i suoi 221,8 milioni di abbonati, ma c'è da dire he è partita in largo anticipo rispetto a Disney Plus, che al contrario ha ottenuto una notevole accelerazione in un periodo di tempo molto ristretto. Con un fatturato da 21,82 miliardi di dollari e aumenti nelle entrate generali, Disney progetta future espansioni con il servizio che raggiungerà altri 42 paesi nei prossimi mesi, tra i quali nuove zone di Europa, Medio Oriente e Africa.

