The Centennial Case: A Shijima Story annunciato con trailer e immagini

Nel corso dell'edizione Giapponese del Nintendo Direct di ieri notte, Square Enix ha annunciato con un trailer e alcune immagini The Centennial Case: A Shijima Story per Nintendo Switch, PC, PS4 e PS5. Si tratta di una detective story con attori in carne e ossa che sarà disponnibile a partire dal 12 maggio in tutto il mondo.

Il trailer si trova in testa alla notizia, mentre le immagini potete vederle qui di seguito:

Diretto da Koichiro Ito, già conosciuto per Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, e prodotto da Junichi Ehara (NieR: Automata), The Centennial Case: A Shijima Story racconta la storia della famiglia Shijima e degli strani casi di morte dei suoi componenti nel corso dei secoli.

Il giocatore vestirà i panni di Haruka Kagami alla ricerca di materiale per un nuovo romanzo, e dovrà utilizzare i suoi poteri di deduzione per scoprire cosa si nasconde dietro ai vari casi (quattro in totale).

Alla regia delle sequenze filmate, che comporranno la gran parte del gioco, c'è Yasuhito Tachibana (The Naked Director). Il gioco è ambientato in diverse ere giapponesi e vedrà il giocatore impegnato prima a guardare i filmati per poi raccogliere prove e trarre le sue conclusioni.

Si tratta sicuramente di un titolo curioso e in un certo senso originale per un editore come Square Enix. Vedremo cosa ne verrà fuori.