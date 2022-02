RPG Movie Night - Assassinio sul Nilo, su Twitch una grande serata di gioco di ruolo ispirata al film

Grande serata di cinema/gioco di ruolo sul canale Twitch di Need Games e sulle nostre pagine. A partire dalle 21 ospiteremo, infatti, RPG Movie Night - Assassinio sul Nilo, un intensa serata dedicata ad Assassinio sul Nilo, adattamento cinematografico (diretto e interpretato da Kenneth Branagh) del romanzo Poirot sul Nilo di Agatha Christie e seguito di Assassinio sull'Orient Express.

Durante la serata, trasmessa in diretta streaming anche sulle nostre pagine e nel player in cima a questa notizia, interverranno degli ospiti molto speciali che seguiranno le orme del celeberrimo detective. A guidarli ci sarà Nicola Degobbis che dovrà aiutare Giulia Bersani, Stefano Callegaro, Dino Lanaro e Cristina Scabbia a venire a capo del mistero.

Il tutto si svolgerà nella suggestiva atmosfera del film nella splendida location di Videogames Party, arredata per l'occasione con scenografie e costumi a tema, mentre gli ospiti verranno deliziati dai straordinari cocktail di MAG/1930.

In Assassinio sul Nilo, invece, il geniale detective di fama mondiale Hercule Poirot si ritrova a indagare sull'omicidio di una giovane ereditiera mentre è in crociera sul Nilo. Quando Lidget Ridgeway (interpretata da Gal Gadot) viene trovata uccisa, l'indagine coinvolge Poirot e gli ospiti del battello, che sembrano tutti in qualche modo coinvolti: chi ha ucciso la bellissima ereditiera?

Al cinema dal 10 febbraio, Assassinio sul Nilo coinvolge un cast stellare, che comprende (tra gli altri) Kenneth Branagh, Gal Gadot, Tom Bateman, Annette Bening, Russel Brand, Ali Fazal.