The CRPG Book è stato aggiornato con 150 pagine di nuovi contenuti, sempre gratis

Felipe Pepe, l'autore di The CRPG Book, ha annunciato di aver pubblicato una versione aggiornata del suo libro con più di 150 pagine di contenuti gratuiti, per 56 nuovi giochi trattati. Inoltre sono stati revisionati molti dei contenuti già inclusi ed è stata inclusa una nuova galleria, il tutto per un gran totale di 680 pagine.

The CRPG Book, l'artwork della copertina

Il bello è che la versione PDF di The CRPG Book rimane completamente gratuita, quindi potete andare a godere di tutto questo ben di Mnaitù sin da subito, cliccando qui.

Per chi fosse comunque in attesa della versione stampata ed edita da The Bitmap Books, c'è da aspettare fino al 2023, come specificato dallo stesso Pepe.

La nuova edizione aggiunge giochi pubblicati tra il 2017 e il 2019, oltre a titoli che mancavano dall'originale come Tunnels of Doom, Adventure Construction Set, SpellForce e Boiling Point. Aggiunte anche alcune curiosità come Swords and Sandals: Gladiator, un titolo molto semplice e sicuramente fuori dal giro dell'industria tradizionale, che però è stato giocato 350 milioni di volte.

La sostanza è che si tratta di un grosso lavoro, che vale la pena seguire e consultare alla bisogna.