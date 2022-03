PlayStation Store: Gran Turismo 7 e Shadow Warrior 3

PlayStation Store si aggiorna questa settimana con l'arrivo di Gran Turismo 7, il nuovo episodio della celebre serie di giochi di guida firmata Polyphony Digital, che punta a portare sulle console Sony l'esperienza definitiva per il franchise a venticinque anni dalla sua nascita sull'originale PlayStation. Le uscite, però, non si fermano qui: debuttano anche Shadow Warrior 3, l'ultimo sparatutto di Flying Wild Hog, che torna a una struttura lineare dopo gli esperimenti del secondo episodio, e Babylon's Fall, il controverso action RPG di PlatinumGames che non sembra aver convinto più di tanto pubblico e critica. Sono inoltre disponibili l'RPG ELEX 2, l'action adventure in stile roguelike Conan Chop Chop e due differenti avventure, ovverosia FAR: Changing Tides, con le sue atmosfere esotiche e l'ambientazione in mare aperto, e il buffo Little Orpheus di The Chinese Room.

Gran Turismo 7 Gran Turismo 7, una vettura in pista Particolarmente atteso dai fan della serie e dagli appassionati di giochi di guida in generale, Gran Turismo 7 (PS5, 79,99€; PS4, 69,99€) punta a offrire un'esperienza particolarmente corposa e appassionante, segnando ritorno della tradizionale modalità Carriera in cui si parte dal basso, con un'auto usata, e si compete per guadagnare il denaro necessario a potenziare la vettura oppure ad acquistarne altre. Un lungo percorso a base single player che risulta in questo caso arricchito da tanti elementi di contorno piuttosto interessanti, alcuni dei quali tesi a tributare la storia dei brand e dei relativi modelli, mentre si riaffacciano elementi classici come i test per la patente e al contempo trovano posto divertenti variazioni sul tema delle normali gare di velocità. L'impianto confezionato da Polyphony Digital tiene insomma conto del passato e del presente della serie, sebbene la recensione di Gran Turismo 7 ci dica che sul fronte dell'intelligenza artificiale, dei danni e delle collisioni persistano le mancanze di sempre: gli avversari seguono traiettorie prestabilite, non si scompongono e urtarli può, per assurdo, produrre dei vantaggi. La modalità Sport costituisce un'ulteriore iniezione di contenuti, una sorta di endgame dove confrontarsi con le sfide più impegnative e magari prepararsi per le competizioni online, che partono dalle solide basi del precedente capitolo e offrono dunque fin da subito un'esperienza soddisfacente. Sul piano tecnico, infine, poco da dire: il gioco è uno spettacolo per gli occhi.

Shadow Warrior 3 Shadow Warrior 3, Lo Wang in compagnia di Orochi Zilla Dopo il rocambolesco finale del secondo capitolo, Lo Wang torna per una nuova avventura in Shadow Warrior 3 (PS4, 49,99€) ma con una formula sostanzialmente diversa, più vicina alla linearità degli esordi e dunque inevitabilmente meno profonda. Il protagonista si pone sempre più come una variante di Deadpool e le sue battute sono incessanti, ma è l'azione a parlare dall'inizio alla fine della campagna. Sullo sfondo di scenari che si rifanno al medioevo giapponese ma diventano man mano più misticheggianti, dovremo affrontare orde di nemici completamente nuovi usando la spada e un set di armi da fuoco potenziabili, restando spesso coinvolti in scontri assolutamente frenetici e spettacolari, ma che non rimangono impressi. Abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Shadow Warrior 3.