Conan Chop Chop, la recensione del roguelite dedicato al barbaro per eccellenza

Sembra strano pensare a quanto difficile sia stata la pubblicazione di Conan Chop Chop. Lo avevamo provato diversi anni fa, in una vesta che poteva considerarsi già quasi completa, salvo poi finire in un turbine di rimaneggiamenti e ritardi che ha addirittura fatto temere per la sua esistenza. Funcom continua a sfruttare come meglio può la licenza di Conan il Barbaro e la scelta di produrne un roguelite coop, che richiami a gran voce la struttura di titoli come The Binding of Isaac e Enter the Gungeon, deriva dalla consapevolezza di dover differenziare quanto più possibile l'offerta per massimizzare la presenza sul pubblico variopinto del barbaro.

Finalmente abbiamo avuto modo di recensire Conan Chop Chop seppur con una grossa mancanza che rende davvero difficile dare un giudizio completo sull'opera: la modalità cooperativa. Il gioco si basa quasi totalmente sull'idea di poter e dover giocare in gruppo, fino a quattro, sia in locale che online, ma la ricerca delle partite non ha praticamente mai funzionato e per questo ci troviamo a darvi le nostre considerazioni avendo testato il titolo principalmente in solitaria.