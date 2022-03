ASUS ROG Strix Flare 2 Animate, la recensione di una tastiera meccanica di lusso dedicata al gaming

Completa l'equipaggiamento un supporto per i polsi imbottito che si collega alla tastiera tramite magnete, dopo aver rimosso la striscia inferiore LED e averla riposta in un incavo del supporto stesso.

A proposito di illuminazione , la tecnologia AURA Sync può essere gestita come da tradizione utilizzando il software gratuito Armoury Crate , ma come detto esistono impostazioni rapide che è possibile effettuare con i tasti fisici della tastiera e offrono già un discreto grado di personalizzazione di colori e intensità.

A caratterizzare fortemente la Flare 2 Animate è tuttavia il display LED AniMe Matrix , collocato nella parte alta a destra della tastiera: un pannello "a griglia" che riproduce il logo della Republic of Gamers oppure altre icone sulla base anche delle impostazioni e delle operazioni effettuate con i controlli extra del dispositivo, che si trovano invece in alto a sinistra e consentono di regolare l'illuminazione al volo e pilotare altre funzioni standard.

La precisione viene garantita da un polling rate pari a 8.000 Hz e un tempo di risposta fissato a 0,125 millisecondi, effettivamente molto basso. Non mancano inoltre molte opzioni di personalizzazione, visto che tutti i tasti possono essere programmati ed è possibile persino sostituire gli switch alla bisogna, mentre un set di materiali ammortizzanti va a regolare il suono prodotto dalla battitura, in particolare l'eco.

Come detto, la ASUS ROG Strix Flare 2 Animate possiede caratteristiche tecniche da top di gamma. Parliamo in primo luogo di una tastiera meccanica che utilizza, nella versione che abbiamo provato, switch ROG NX estremamente affidabili e robusti, dotati di un sistema di stabilizzazione e delle ormai tradizionali tecnologie che tendono a evitare pressioni indesiderate e ghosting.

Design

ASUS ROG Strix Flare 2 Animate, visuale completa senza supporto per i polsi

Il design della ASUS ROG Strix Flare 2 Animate non è originalissimo, ma trae grande vantaggio dal pannello LED AniMe Matrix, che come detto va a caratterizzare fortemente l'estetica della tastiera. I comandi nella parte sinistra non sono bellissimi da vedere ma si rivelano fin da subito estremamente funzionali, mentre l'illuminazione RGB offre il grado di controllo assoluto a cui ormai siamo abituati. Il colore del dispositivo è grigio "gunmetal", e non a caso: il plate superiore è in alluminio.

Le dimensioni della Flare 2 Animate sono pari a 435 x 164 x 38 millimetri, mentre il supporto per i polsi misura 435 x 85 x 27 millimetri e il peso, come detto, è di 1.157 grammi. Il cavo USB è lungo due metri ed è parecchio spesso e robusto, il che lo rende anche poco duttile, ma si tratta di un aspetto a cui si tende a non far caso una volta collegata la tastiera. Sul fondo sono presenti gli immancabili piedini estraibili, mentre nella confezione troviamo due estrattori per tasti e switch.