Gran Turismo 7: Patch 1.08 disponibile, ma i server sono ancora offline

In questi minuti Polyphony Digital ha pubblicato la Patch 1.08 di Gran Turismo 7 per PS5 e PS4, con i server di gioco che tuttavia risultano ancora offline, a praticamente un giorno e mezzo dall'inizio della manutenzione programmata di ieri.

Aggiornamento: con un lungo post sul sito ufficiale di Gran Turismo 7, Kazunori Yamauchi ha spiegato per quale motivo i server ancora offline e perché sono state modificate le ricompense di alcune gare.

Al momento non sono disponibili le note ufficiali dell'update 1.08 di Gran Turismo 7, ma non mancheremo di aggiornare la notizia non appena ci saranno dettagli precisi in merito. Stando a quanto riporta MP1ST, l'aggiornamento pesa circa 354MB.

Gran Turismo 7

Stando alla segnalazioni in rete, anche una volta scaricato e installato l'aggiornamento, risulta impossibile collegarsi ai server di Gran Turismo 7, che dunque risultano ancora offline. Questo significa di conseguenza che non è possibile accedere alla maggior parte dei contenuti del gioco, anche le modalità single player.

Tuttavia la pubblicazione della Patch 1.08 fa ben sperare del fatto che Polyphony Digital sia riuscita a individuare e risolvere il problema del precedente update che ha costretto gli sviluppatori a spegnere i server di Gran Turismo 7 per così tante ore.