Halo, la serie TV: ecco perché Cortana è diversa rispetto ai giochi

Perché Cortana è diversa nella serie TV di Halo e non riprende il design del personaggio visto nei giochi della serie? Dopo il debutto dello show qualcuno ha finalmente risposto a tale domanda, nello specifico Kiki Wolfkill, responsabile della divisione transmedia di 343 Industries.

Ricorderete che il design di Cortana nella serie TV di Halo ha fatto discutere i fan, che ancora oggi chiedono di modificarlo per una maggiore attinenza con gli ultimi episodi del franchise prodotto da Microsoft. Ebbene, la Wolfkill ha minimizzato.

"È buffo, perché in realtà cambiamo il design di Cortana per ogni gioco e molte delle modifiche sono legate alla tecnologia", ha detto. "Parecchi cambiamenti apportati col passaggio da una generazione hardware all'altra sono stati dettati dall'accesso a una grafica migliore, più pixel ed effetti."

Halo, Cortana nella serie TV

"Il punto è sempre stato quello di adattare Cortana al contesto e non viceversa, dunque. In questo caso l'aspetto del personaggio è così diverso rispetto ai giochi perché avevamo l'esigenza di renderlo più reale, e non intendo più simile a un vero essere umano. No, reale e plausibile come un ologramma. (...) Ci siamo chiesti come renderla davvero tangibile in questo mondo di Halo."

"Capisco perché le persone ci tengano al design originale di Cortana", ha detto Jen Taylor, che interpreta il personaggio e le ha sempre prestato la sua voce. "Sono curiosa di vedere come verrà accolta, mi interessa capire se avrà qualcosa di diverso e di nuovo."