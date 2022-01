Halo, la serie TV: Cortana fa discutere, i fan chiedono modifiche al design

La serie TV di Halo, presentata ieri sera con il primo video, sta facendo discutere per il design di Cortana, giudicato dai fan troppo distante rispetto ai giochi e decisamente migliorabile.

Nel trailer della serie TV di Halo l'immagine di Cortana si vede solo per pochi istanti, ma tanto è bastato agli utenti (e a diversi addetti ai lavori) per storcere il naso rispetto alle scelte compiute dalla produzione.

Come riportato, nello show live action Cortana è interpretata dalla sua voce storica, Jen Taylor, ma non ha l'aspetto in stile ologramma azzurro che ben conosciamo.

Sui social si stanno dunque diffondendo richieste sulla falsariga di quanto accaduto con Sonic il film, visto che in questo caso in effetti si tratterebbe di apportare poche correzioni.

La sensazione generale è che la Cortana vista nella serie TV di Halo sia troppo umana rispetto a ciò che dovrebbe essere un'intelligenza artificiale: una scelta che, appunto, molti non hanno apprezzato.