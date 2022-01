Microids lavora a due giochi di Agatha Christie con protagonista Hercule Poirot

Microids, la casa di sviluppo della serie Syberia, e Agatha Christie Limited hanno annunciato un accordo che prevede lo sviluppo di due nuovi videogiochi basati sui gialli di Agatha Christie e in particolare sulle indagini del celebre Hercule Poirot.

Stando a quanto afferma da Microids, "questi giochi questi titoli porteranno i giocatori nell'universo del detective Hercule Poirot attraverso un classico rivisitato e una nuova avventura".

Inoltre apprendiamo che i due giochi basati sull'universo letterario di Agatha Christie saranno sviluppati in contemporanea da due studi differenti, uno dei quali sarà il Microids Studios Lyon aperto recentemente.

Agatha

Non si tratta della prima collaborazione tra Microids e Agatha Christie Limited, dato che in passato lo studio ha realizzato anche Agatha Christie: The ABC Murders (qui la nostra recensione) e Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases. Dunque possiamo già farci un'idea di cosa possiamo aspettarci.

Nel caso di Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases nella nostra recensione affermiamo che si tratta di "un romanzo giallo sotto forma di videogioco. Strutturalmente molto lineare e semplice, è una valida avventura per i fan del genere che cercano un'opera contenuta che non distragga con elementi secondari o meccaniche di gameplay che poco c'entrano con il genere. Dal punto di vista estetico non è certamente un titolo di primo livello, ma si tratta di un problema tutt'altro che importante."