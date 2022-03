Gran Turismo 7: server offline già da diverse ore, colpa di un problema nell’ultimo update

I server di Gran Turismo 7 sono offline, con Polyphony Digital che ha annunciato che dovrà prolungare la manutenzione programmata per un periodo indefinito di tempo a causa di un problema riscontrato con la Patch 1.07. Di conseguenza, al momento non è possibile accedere a molti dei contenuti del gioco, inclusi alcuni di quelli per il single player.

La manutenzione programmata dei server era iniziata intorno alle 09:00 di stamani, in concomitanza con la pubblicazione del nuovo aggiornamento, e si sarebbe dovuta concludere già da diverse ore.

Gran Turismo 7

"A causa di un problema riscontrato con l'aggiornamento 1.07, stiamo estendendo l'attuale periodo di manutenzione del server. Confermeremo l'orario il prima possibile", recita il post di Polyphony Digital sul sito ufficiale di Gran Turismo 7.

"Ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare e chiediamo la tua pazienza mentre lavoriamo per risolvere il problema."

Polyphony Digital non ha aggiunto altri dettagli in merito, come ad esempio la natura del problema che ha causato l'estensione della manutenzione ai server di gioco. Vi aggiorneremo in caso di novità in merito.

Nel frattempo, l'ultimo aggiornamento di Gran Turismo 7 ha diminuito le ricompense in crediti di varie gare, rendendo così più difficile acquistare auto senza ricorrere a microtransazioni.