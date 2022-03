Elden Ring, mod colma un'enorme mancanza

Quanti giocando a Elden Ring non hanno pensato a quanto sarebbe stato bene il Trenino Thomas nel cast dei nemici? L'aggiunta tramite mod dell'inquietante personaggio per bambini è uno dei segni più importanti del successo di un gioco, quindi un modder ha voluto dare il giusto lustro al titolo di FromSoftware, colmando questa immensa mancanza della fauna dell'Interregno.

Thomas entra in Elden Ring

The Tree Sentinel Thomas Mod rimpiazza il boss Limgrave con il simpatico Thomas. Il suo volto sorridente però non vi tragga in inganno, perché è sempre un avversario letale. In realtà a essere rimpiazzata è solo la parte bassa del boss, che da centauro diventa un... trenauro? In effetti così è molto più inquietante di prima.

Se volete aggiungere Thomas a Elden Ring, non vi resta che andare su Nexus Mods e seguire le istruzioni. Come diciamo sempre in questi casi, usate le mod a vostro rischio e pericolo.

Per il resto vi ricordiamo che proprio oggi è stata pubblicata una nuova patch di Elden Ring con cui FromSoftware sembra aver scoperto l'User Experience.