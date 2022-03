Hogwarts Legacy allo State of Play: la presentazione definirà subito il successo o il fallimento

Ci siamo, a stretto giro dal precedente evento PlayStation, Sony è pronta a mandare in onda un secondo State of Play per il mese di marzo 2022. Questa volta, però, non ci troveremo di fronte a una carrellata di giochi, ma a un solo videogame (a meno di sorprese, si intende). Parliamo, come tutti oramai già sapranno, di Hogwarts Legacy, il nuovo gioco di ruolo d'azione ambientato nel mondo di Harry Potter.

Questa sera, precisamente alle 22:00 - ora italiana -, potremo gustarci ben 14 minuti di gameplay. Cosa vedremo esattamente? Non abbiamo un'idea precisa, ma un quarto d'ora è molto e se ben gestito potrebbe facilmente includere una panoramica di tutte le meccaniche di gioco, dall'esplorazione di Hogwarts, alle lezioni, alla creazione e potenziamento del personaggio, senza dimenticare scene d'azione più pura, durante la quale potremo vedere un po' di magia da combattimento.

Per il momento, oltre ai vecchi teaser che servivano solo a farci avere un'idea dell'atmosfera del gioco, abbiamo avuto modo di vedere giusto pochi secondi di "gameplay", durante i quali, come potete vedere qui sotto, ci viene mostrato un personaggio di Grifondoro che si sveglia nel dormitorio comune, probabilmente per iniziare la giornata di studio.

La stanza è dettagliata, colma di elementi come i quadri animati, voliere per i gufi, libri appoggiati alla rinfusa e la stufa per il riscaldamento. Pochi secondo non bastano per dare un giudizio, ma la prima impressione è di trovarsi veramente a Hogwarts.

A seguire, vediamo una breve scena nella quale viene mostrata un'enorme statua dallo stile antico, che ci fa immaginare che potremo andare alla scoperta di caverne nascoste sotto Hogwarts o nei dintorni. Ci sarà quindi spazio per le sorprese, cosa non da poco considerando che dopo tutti questi anni - tra film, giochi, libri e non solo - abbiamo vissuto così tanto tempo dentro il mondo di Harry Potter, e soprattutto dentro Hogwarts, al punto da non avere più nulla da scoprire e nulla in grado di meravigliarci.

La passione incrollabile dei fan di Harry Potter potrebbe essere la pietra fondante del successo di Hogwarts Legacy, questo è certo, ma potrebbe anche essere il motivo del suo fallimento. Il pubblico che acquisterà al D1 questa avventura sarà prontissimo a giudicare in modo severo ogni dettaglio. Sentirsi veramente parte del Mondo Magico potrebbe persino essere più importante che avere tra le mani un videogioco di qualità, per alcuni.

Lo State of Play di questa sera, in qualità di prima vera presentazione di un videogame che dovrebbe essere pubblicato entro un massimo di nove mesi, sarà quindi il banco di prova più importante per Hogwarts Legacy, sarà il momento durante il quale molti appassionati decideranno se effettivamente questo nuovo gioco di Warner Bros. sia meritevole della loro attenzione. Ogni secondo dovrà essere perfetto, perché nessuno farà sconti, nel bene o nel male.

Anche voi siete pronti a giudicare? Oppure date già per scontato che 14 minuti di gameplay non saranno affatto sufficienti a comprendere Hogwarts Legacy? Parliamone.

