Elden Ring per PC: la patch 1.03 non risolve i problemi di stutter

La versione PC di Elden Ring fin dal lancio soffre di problemi piuttosto evidenti di stutter. Purtroppo a quanto pare la Patch 1.03 pubblicata giusto poche ore fa da FromSoftware non risolve o limita il manifestarsi di questa problematica.

Questo perlomeno stando ai test fatti dalla redazione di PC Gamer, che afferma di notare i medesimi problemi di stuttering in Elden Ring che si verificavano anche prima dell'ultima patch correttiva, che aveva creato delle speranze in tal senso dato che le note ufficiali menzionavano "miglioramenti delle prestazioni". Nella clip qui sotto possiamo effettivamente vedere che il problema è ancora presente.

Bandai Namco e FromSoftware subito dopo il lancio di Elden Ring avevano tranquillizzato i giocatori, promettendo patch correttive per migliorare le performance, affermando: "stiamo costantemente lavorando per migliorare il gioco, in modo che possa essere giocato in modo adeguato su diverse configurazioni PC e piattaforme". Insomma, a quanto pare sarà necessario pazientare ancora un po'.

Rimanendo in tema, ieri Bandai Namco ha annunciato che Elden Ring ha totalizzato 12 milioni di copie vendute nel mondo a tre settimane del lancio, meglio di quanto fatto finora da Dark Souls 3 e circa la metà delle vendite totale della serie Souls.