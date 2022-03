Resident Evil serie Netflix: data d'uscita ufficiale annunciata

La serie Netflix tratta da Resident Evil ha finalmente una data d'uscita ufficiale: il 14 luglio 2022. Come saprete, racconterà la storia da un punto di vista inedito, quello di Jade Wesker, una delle due figlie del più noto Albert Wesker. La storia si svolgerà nel futuro, ossia nel 2036.

La donna dovrà affrontare infetti e mostri di ogni sorta. Che deviando dai canoni di videogiochi e film si riesca ad avere un'opera decente? Non è escluso.

Protagonisti della nuova serie di Resident Evil saranno Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Paola Nuñez, Ahad Raza Mir, Connor Gosatti e Lance Reddick. Per adesso l'unico ruolo confermato è quello di Lance Riddick nei panni di Albert Wesker. Immaginiamo comunque che presto saranno forniti altri dettagli. Oltre all'annuncio della data, Netflix ha mostrato dei poster della serie Resident Evil, non particolarmente rilevatori ma esteticamente molto belli:

Un poster della serie Resident Evil di Netflix

Come potete vedere, i soggetti dei poster sono il T-Virus e la Umbrella Corporation, che a questo punto possiamo dare per certi come elementi della trama. A questo punto non ci resta che aspettare un trailer ufficiale per saperne di più.