Samsung, il primo televisore OLED è ufficiale: S95B nei tagli da 65 e 55 pollici

Samsung ha presentato in via ufficiale il suo primo televisore OLED: si tratta dell'S95B, che sarà disponibile nei tagli da 65 e 55 pollici, rispettivamente al prezzo di 2.199,99$ e 2.999,99$. L'arrivo in Italia è previsto per la primavera.

Parliamo di cifre sostanzialmente superiori rispetto agli OLED di LG, ma per un motivo molto semplice: la tecnologia QD-OLED del televisore Samsung promette una resa dei colori migliore e una luminosità più alta, nonché un angolo di visione ottimizzato rispetto ai prodotti similari. Peraltro lo stesso pannello verrà utilizzato da Sony.

L'S95B include lo stesso Neural Quantum Processor 4K dei top di gamma dell'azienda coreana commercializzati quest'anno, nonché lo stesso sistema operativo Tizen e un impianto audio high-end Q-Symphony che supporta il Dolby Atmos.

Nel presentare il suo primo OLED, Samsung ha anche annunciato la line-up dei suoi televisori per quest'anno, con un rinnovato Neo QLED 8K e dispositivi Mini LED in grado di raggiungere frequenze di aggiornamenti pari a 144 Hz e schermi dotati di un sistema anti-riflesso migliorato.

A tal proposito è stato riproposto anche The Frame, che nella versione 2022 vanterà una finitura opaca praticamente priva di riflessi, in particolare quando lo metteremo in modalità "quadro". Le dimensioni? Da 43 a 75 pollici.