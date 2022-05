Square Enix acquisita da Sony PlayStation? Jeff Grubb ha sentito delle voci, ma non conferma

Nella giornata di ieri, come probabilmente già saprete, Square Enix ha venduto Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal a Embracer Group per una somma di 300 milioni di dollari. Un'operazione senza dubbio molto importante e che ha dato il via a diverse speculazioni secondo cui l'obiettivo della compagnia giapponese è in realtà quello di "alleggerirsi" in vista di un'acquisizione. A tal proposito, Jeff Grubb, giornalista di VentureBeat, afferma di aver sentito voci di corridoio secondo cui Square Enix verrà presto acquisita da Sony PlayStation, ma mette le mani avanti dicendo che non può confermare con sicurezza la veridicità di tali indiscrezioni.

Lo stesso Grubb nella giornata di ieri aveva lanciato l'ipotesi di una possibile acquisizione di Square Enix su Twitter. A suo avviso la vendita dei team occidentali ha permesso la compagnia di snellirsi, diventando dunque più appetibile per un'acquisizione. Non solo, per Grubb anche tutto l'interesse del CEO di Square Enix in NFT e blockchain è solo una strategia per irretire investitori e massimizzare i risultati di una trattativa per l'acquisizione. In tutto ciò in ogni caso, Grubb aveva affermato di non avere idea se effettivamente c'è una transazione in corso.

Successivamente Grubb è tornato sull'argomento, questa volta affermando di aver sentito voci riguarda a una possibile acquisizione di Square Enix da parte di Sony, ma di non aver abbastanza informazioni al riguardo per affermarlo con una certa sicurezza.

"L'ho già detto migliaia di volte, ma c'è sempre qualcuno che non lo sa: non si ottengono mai abbastanza informazioni per riportare un'acquisizione con certezza. L'acquisizione di Square Enix da parte di Sony era il grande rumor. Ma non posso confermarlo. E continuo a non saperlo", afferma Grubb.

"Per come funzionano queste cose, nessuno vuole parlare con noi riguardo alle acquisizioni per via delle conseguenze legali. Ora ne sapete quanto me. Credo che Square Enix sia nella posizione migliore per un'acquisizione. Ma questo non significa nulla. Questi accordi possono fallire o essere completamente stravolti. Succede sempre."

La storia ci insegna che operazioni delicate da centinaia di milioni di dollari, se non miliardi, difficilmente vengono spifferate ai quattro venti. Di fatto l'acquisizione di Bungie da parte di Sony o quella di Activision Blizzard da parte di Microsoft sono stati dei veri e propri fulmini a ciel sereno che nessuno gola profonda aveva anticipato.