Crystal Dynamics e Eidos Montreal hanno grandi giochi tripla A in arrivo, dice Embracer

Torniamo sull'acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal da parte di Embracer Group per mettere in risalto come la compagnia che ha acquisito i team confidi molto nei prossimi progetti in corso presso gli studi, definendoli grandi giochi tripla A molto interessanti.

Si tratta di un'altra parte della presentazione in livestream agli azionisti, nella quale il CEO di Embracer, Lars Wingefors, ha presentato i progetti nella pipeline prevista da Crsytal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal: "Guardando ancora alle proprietà intellettuali, c'è un programma molto interessante.

È ancora difficile parlarne evitando di svelare troppo, ma ero felice di vedere, durante il nostro periodo di transazione, che nel frattempo Crystal Dynamics ha già annunciato di lavorare a un nuovo Tomb Raider, che almeno posso confermare".

Tomb Raider era già stato confermato da Crystal Dynamics, oltre al fatto che sia basato su Unreal Engine 5, ma ovviamente non è l'unico gioco in sviluppo presso i team. "Ovviamente siamo super esaltati dal nuovo Tomb Raider", ha detto ancora Wingefors, "Ma non si tratta solo di quello, c'è una quantità di esperienze tripla A di grandi dimensioni in arrivo, sia basate su franchise conosciuti che IP originali, è un piano davvero molto interessante".

Il CEO di Embracer ha inoltre spiegato che le tempistiche saranno ancora piuttosto lunghe: "Direi che la pipeline si estenda generalmente oltre questi due anni. Dunque ci saranno alcuni anni da ora in cui non emergeranno molto grandi giochi, ma ci saranno grandi cose in arrivo da questi studi nel periodo successivo". Nel frattempo, in molti attendono un possibile ritorno di Deus Ex da parte di Eidos Montreal.