Apex Legends Mobile: lancio globale per iOS e Android previsto per questo mese

Dopo una lunga attesa Apex Legends Mobile colonizzerà il mercato mobile per iOS e Android nel giro di poche settimane. Stando a quanto promesso dal design director Jordan Patz parlando con VGC, il battle royale free-to-play il lancio è previsto è per il mese di maggio 2022.

Nessun data precisa, purtroppo, ma la buona notizia è che siamo in leggero anticipo rispetto ai piani iniziali, dato che in precedenza il debutto di Apex Legends Mobile era previsto per il corso dell'estate.

Per chi non lo sapesse, Apex Legends Mobile è progettato e adattato appositamente per dispositivi mobile. Per questo motivo non è presente il cross-play e cross-progression. La natura del gioco sarà comunque invariata: parliamo di un battle royale free-to-play frenetico con skin e vari oggetti cosmetici per la personalizzazione dei personaggi, nonché battle pass a pagamento.

Le pre-registrazioni di Apex Legends Mobile da ora sono aperte su Google Play Store, con varie ricompense per tutti in base al numero di utenti che si registreranno, tra cui badge, skin per armi e altro ancora. Ecco invece i requisiti per giocarci su Android e iOS.