God of War Ragnarok in uno State of Play a maggio? Troppo presto, per un insider

È ancora presto per una presentazione estesa di God of War Ragnarok, con un insider che è classificato come "verificato" sul forum ResetEra a riferire come uno State of Play dedicato a maggio sia ancora troppo presto rispetto alle tempistiche pensate da Sony e Santa Monica Studio.

Ovviamente si tratta di una voce di corridoio, ma l'utente Ashhong è considerato insider "verificato" su ResetEra, cosa che solitamente significa che le sue credenziali sono state valutate corrette dai moderatori e potrebbe dunque avere degli effettivi agganci con gli addetti ai lavori.

Rispondendo a un utente che aveva riportato un tweet in cui si parlava di un possibile State of Play su God of War Ragnarok per il 27 maggio 2022, Ashhong ha riferito che è "Troppo presto, in base a quanto ne so dall'ultima volta che ho controllato".

D'altra parte, la questione sarebbe piuttosto in linea con quanto riferito anche da Cory Barlog nel suo recente intervento in video, nel quale festeggiava l'anniversario di God of War ma sosteneva anche come non fosse ancora il momento giusto per una presentazione più dettagliata di God of War Ragnarok, gioco che si farà ancora attendere un po' ma per cui varrà la pena aspettare, secondo il designer.

In ogni caso, varie fonti continuano a confermare che il nuovo gioco per PS5 e PS4 arriverà nel corso del 2022, dunque una presentazione con probabile State of Play dedicato dovrà arrivare nel corso dei prossimi mesi, ma è possibile che non sia prevista per maggio e forse nemmeno per giugno, in attesa di sapere qualcosa di più.