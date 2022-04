God of War: Ragnarok, Cory Barlog chiede ai fan di pazientare, ne varrà la pena

God of War (2018) oggi compie 4 anni dal suo debutto nei negozi, un anniversario che Sony Santa Monica Studio ha deciso di celebrare con un video messaggio del director Cory Barlog su Twitter in cui ringrazia la community e chiede ai giocatori di portare pazienza in attesa di novità sull'attesissimo God of War Ragnarok.

"Voglio augurarvi un felice 4 aprile. Riuscite a pensare che sono già passati quattro anni da quando è uscito God of War?", esordisce Barlog. "È una sensazione fantastica per me e per il team qui a Santa Monica Studio. Sono così fiero di tutti coloro che hanno lavorato al gioco quindi li ringrazio per tutto il lavoro fatto. Ma soprattutto siamo tutti incredibilmente grati ai fan e alla community per tutto l'amore e il supporto che abbiamo ricevuto in tutto questo tempo. Perché senza quel supporto non saremmo stati in grado di continuare a realizzare giochi ed è grazie ad esso che possiamo continuare a fare quello che amiamo".

Successivamente Barlog ha parlato di God of War: Ragnarok, spiegando che il team di Santa Monica sta lavorando duramente e a ritmi serrati per completare i lavori sul gioco e chiedendo ai giocatori di portare pazienza in attesa di novità, suggerendo che questa verrà ripagata, dato che in programma a quanto pare c'è qualcosa di "cool" in programma.

"A proposito... God of War: Ragnarok. l'elefante nella stanza. Non abbiamo parlato molto riguardo a questo progetto e questo perché stanno tutti lavorando duramente a testa bassa. Siamo dei perfezionisti", afferma Barlog.

"Tutti stanno migliorando la grafica, c'è così tanto da fare in questo momento che vorrei poter condividere novità con voi, ma semplicemente non sono pronte per essere mostrate. Ma vi garantisco che lo faremo non appena saremo pronti. Quindi per favore tenete duro, sapendo che sta arrivando qualcosa di cool."

God of War Ragnarok è in sviluppo per PS5 e PS4, con il debutto nei negozi previsto entro la fine del 2022. Di recente Cory Barlog ha disattivato il suo profilo Twitter, con molti utenti che lo hanno visto come un segnale per un possibile rinvio del gioco, ma come abbiamo visto oggi di certo il director non aveva nessuna cattiva notizia da condividere con la community.