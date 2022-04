TMNT: Shredder's Revenge: nuovo video di gameplay, torneranno i doppiatori originali

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge vedrà il ritorno dei doppiatori originali della serie animata degli anni '80, e per celebrare la notizia IGN ha pubblicato un nuovo video di gameplay.

A pochi giorni dal dietro le quinte di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, in cui si parlava delle ispirazioni e dei riferimenti del gioco, il titolo di Tribute Games si mostra nuovamente con 11 minuti di azione in-game.

Le sequenze abbracciano i primi due stage della campagna, che chiaramente sarà possibile affrontare in solitaria oppure nella modalità multiplayer cooperativa per quattro partecipanti.

Particolarmente atteso dai nostalgici dei coin-op delle Tartarughe Ninja, il gioco non ha ancora una data di uscita ufficiale. Per il momento sappiamo solo che farà il proprio debutto questa estate su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.