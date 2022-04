Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, un video dietro le quinte

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è protagonista di un video con il dietro le quinte dello sviluppo, presentato da Jean-Francois Major di Tribute Games e da Cyrille Imbert di DotEmu.

Annunciato circa un anno fa, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge riprende la tradizione dei celebri tie-in Konami dedicati alle Tartarughe Ninja, impostati come picchiaduro a scorrimento particolarmente immediati e divertenti.

Una scelta tutt'altro che casuale per Major e Imbert, che nel filmato parlano della loro grande passione nei confronti del retrogaming, e dunque proprio di quel genere di produzioni, che i due studi cercano di riproporre con un pizzico di innovazione.

Parliamo infatti di sviluppatori che hanno dato vita a titoli come Scott Pilgrim Vs. The World - The Game (recensione) e Streets of Rage 4 (recensione), e che dunque conoscono molto bene il genere e le sue peculiarità.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge uscirà nel corso di quest'anno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.