Battlefield 2042: update 4.0 in arrivo, porta oltre 400 correzioni e miglioramenti

Battlefield 2042 continua il suo percorso di evoluzione con quello che sembra uno step importante, ovvero l'update 4.0 previsto per la prossima settimana, che porterà con sé oltre 400 correzioni e miglioramenti vari al gioco.

Non c'è ancora una data d'uscita precisa, ma il nuovo aggiornamento 4.0 di Battlefield 2042 dovrebbe arrivare nel corso della prossima settimana, in base a quanto riferito da Kevin Johnson di DICE. Con l'aggiornamento dovrebbero arrivare oltre 400 interventi vari allo sparatutto ad ambientazione bellica, che vanno dalle correzioni di bug all'aggiunta di caratteristiche, in particolare per quanto riguarda le soluzioni di "Quality of life" per i giocatori.



Gli specialisti Rao e Paik riceveranno varie modifiche con aggiornamento delle caratteristiche, mentre Sundance avrà alcune correzioni per quanto riguarda l'uso delle granate e le sue contromisure specifiche sugli esplosivi. L'update 4.0 modificherà anche i Ribbon, in modo da renderli più semplici da sbloccare nelle varie modalità e ci sarà un ribilanciamento dei punti XP improntati sul gioco di squadra.

Qualche correzione è prevista anche per i veicoli, in particolare il Bolte ma anche molti altri, con aggiustamenti sui controlli e il targeting dei nemici. L'aggiornamento 4.0 andrà anche a rielaborare le implicazioni degli accessori da applicare alle armi, in modo da renderli più significativi e unici, ma questi sono solo alcuni esempi della grande quantità di elementi compresi nel nuovo update.

Speriamo che questo aiuti a risollevare la situazione del gioco, considerando che i giocatori contemporanei di Steam sono calati di recente sotto i 1000 per la prima volta, cosa che non rappresenta proprio un buon segno.