E3, il dominio web ufficiale dell'evento è scaduto e non è stato rinnovato

Il dominio web ufficiale dell'E3, ovverosia e3expo.com, è scaduto e non è stato rinnovato dagli organizzatori, tanto che al momento risulta vacante e chiunque può acquistarlo.

Anzi, a quanto pare qualcuno lo ha già fatto, probabilmente con l'intenzione di rivenderlo poi all'ESA, il comitato che storicamente organizza la fiera di Los Angeles, nel momento in cui qualcuno si accorgerà dell'errore. Sempre che di un errore si tratti, è chiaro.

Ufficialmente è stato infatti annunciato che l'E3 2023 avrà una formula rinnovata e sarà sia dal vivo che in digitale, ma dopo due edizioni saltate esiste la possibilità che l'ente abbia definitivamente rinunciato al progetto.

Dall'addio di Sony alla pandemia, non c'è dubbio che l'E3 abbia dovuto affrontare eventi straordinariamente avversi, mentre in concomitanza si consolidavano altri appuntamenti estivi già immaginati per un formato digitale e dunque pronti a conquistarsi una fetta di pubblico.

Al momento non è dato sapere cosa stia davvero succedendo dietro le quinte, ma immaginiamo che l'ESA farà chiarezza su questi ultimi sviluppi, confermando che l'E3 2023 si farà oppure decretando la definitiva morte dell'evento.