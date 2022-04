Sonic arriva in Roblox con Sonic Speed Simulator, collaborazione ufficiale con Sega

Gamefam ha stretto un accordo di collaborazione ufficiale con Sega per portare Sonic the Hedgehog all'interno di Roblox, attraverso Sonic Speed Simulator, un nuovo gioco che verrà lanciato sulla celebre piattaforma e che segna la prima comparsa del personaggio in questione in una produzione definita "tripla A" per Roblox, su licenza ufficiale.

Sonic Speed Simulator è una creazione originale da parte di Gamefam, costruita attraverso una collaborazione ufficiale e dunque con la collaborazione diretta di Sega, che ha consentito l'utilizzo della sua icona per un titolo che si presenta decisamente complesso, rispetto al livello medio delle produzioni all'interno di Roblox.

Sonic Speed Simulator è il gioco più veloce di Roblox e ha il corridore più amato del mondo, Sonic the Hedgehog.

Sonic Speed Simulator, un'immagine del gioco in Roblox

I giocatori potranno salire di livello e prendere velocità correndo attraverso vari mondi unici, gareggiando con gli amici e ottenendo ricompense, tra cui pet che possono aumentare le statistiche e aspetti di Sonic. I giocatori possono anche aspettarsi contenuti settimanali e otterranno un esclusivo aspetto di Sonic The Hedgehog quando il gioco riceverà 10.000 "like" dai giocatori.

Questa è una delle iniziative che in cui è coinvolta Gamefam, tutte indirizzata sul fatto di "aprire le porte del metaverso" ai brand più amati, in base a quanto riferito dall'azienda, che ha già lavorato in precedenza con altre compagnie come Ubisoft, Mattel, Sony, MGA e molti altri.

Sonic Speed Simulator, un'immagine che mostra Tails

Per quanto riguarda Sonic Speed Simulator, in base alle prime immagini sembra trattarsi di una sorta di action platform in 3D davvero vicino alla tradizione dei nuovi capitoli di Sonic, in attesa di vederlo in azione.

Nel frattempo, abbiamo visto come Roblox batta Activision Blizzard, essendo la compagnia di maggior valore nei videogiochi.