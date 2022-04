God of War: Ragnarok: Cory Barlog ha disattivato l'account Twitter, molti temono il rinvio

Cory Barlog, il director del God of War del 2018, nonché figura di spicco di Sony Santa Monica, ha chiuso il suo account Twitter, facendo preoccupare i fan per il futuro di God of War: Ragnarok. Molti temono che possa essere rinviato.

Attualmente andando sull'account Twitter di Barlog viene semplicemente notificato che non esiste. Lo sviluppatore ha trenta giorni per riattivarlo.

In realtà non ha molto senso leggere un gesto del genere come un segnale di possibile rinvio. Barlog ha sempre gestito il suo account Twitter in autonomia rispetto a Sony Santa Monica, pur nel rispetto del suo ruolo e di quello dei suoi colleghi. Inoltre non è lui a dirigere i lavori di God of War: Ragnarok, visto che si sta occupando di un altro progetto, non ancora svelato, quindi non è chiaro perché in caso di rinvio dovrebbe chiudere il suo account.

L'unico collegamento possibile è che, in caso di rinvio, essendo molti utenti incapaci di capire come funziona lo sviluppo di un videogioco, sarebbe lui a essere bersagliato da offese e ingiurie. Molto più probabile che si sia semplicemente stancato di Twitter e di quello che ci gira sopra e abbia deciso di abbandonare il social per non perderci più tempo sopra. Naturalmente anche la nostra è un'ipotesi e, d'altro canto, Barlog non deve certe motivare pubblicamente una decisione che rientra completamente nella sua sfera privata.

Altra possibilità è un ritorno per il 20 aprile, ossia il giorno dell'anniversario di God of War.

God of War: Ragnarok rimane confermato per il 2022.