Elden Ring: il nuovo record del mondo di speedrun è sotto i sette minuti

Il nuovo record del mondo di speedrun di Elden Ring è di quelli davvero impressionanti, considerando il titolo di cui stiamo parlando: meno di sette minuti. Più precisamente: sei minuti e quarantasei secondi.

La categoria dello speedrun è ovviamente Any%, quella che consente lo sfruttamento di glitch e bug per avanzare più velocemente, come in questo caso. A compiere l'impresa è stato lo youtuber Seeker TV, che grazie al glitch zip ha saltato l'inizio del gioco, proiettandosi direttamente al Castello di Stormveil e da lì ha usato di nuovo lo zip per saltare... il resto del gioco, arrivando prima a Crumbling Farum Azul, quindi a Maliketh. Notevole l'abilità con cui ha evitato i combattimenti con i boss. Potete ammirare la sua impresa registrata in video.

Ora l'obiettivo di Seeker TV è quello di scendere sotto i 6:30, il che non ci sembra poi così impossibile, visto che i record di speedrun del gioco di FromSoftware vengono ormai battuti giornalmente. Naturalmente questo non è il modo di giocare per cui è stato pensato Elden Ring, ma più una sfida per chi riesce ad arrivare prima alla fine, che se vogliamo fa gioco a sé.

Per il resto vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile per PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X e S.