Arcane: il cosplay di Mel Medarda di Panterona è leggendario

Pasquetta, cosa c'è di meglio di un bel cosplay di Mel Medarda dalla serie Arcane, tratta dal MoBA League of Legends? A realizzarlo è stata la nostra beniamina Panterona, che ha compiuto un piccolo miracolo interpretativo, riuscendo davvero a dare vita al personaggio.

Mel Medarda è una aristocratica Noxian che vive nella città di Piltover. È una donna politica ambiziosa e molto potente, che fa parte del consiglio cittadino. È anche una talentuosa pittrice, che ha riempito la sua casa di quadri dipinti da lei. Farebbe di tutto per ottenere il potere, come ha dimostrato nella serie.

Panterona la rappresenta con grande grinta e la dota di un carisma eccezionale, oltre a riprodurne il costume davvero alla perfezione, partendo dall'acconciatura, passando per la vesta bianca e nera, fino a tutti gli accessori che caratterizzano il personaggio. Da notare che l'abito è stato realizzato in prima persona dalla cosplayer, con l'aiuto di un'altra cosplayer.

La foto non è stata scattata su di un set, ma in un ristorante cinese che ha prestato alcuni suoi ambienti per realizzare quella che sembra l'ambientazione perfetta per il personaggio.