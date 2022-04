Voti di Edge: male Tiny Tina's Wonderlands e Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Emersi i voti di Edge assegnati dalla recensioni pubblicate sul numero 371 della rivista, che bocciano Tiny Tina's Wonderlands e Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, ma che non promuovono nessun titolo in particolare.

Come potete vedere, questo mese ci sono diverse bocciature e mancano completamente punte di eccellenza. Il titolo migliore del mese è Patrick's Paradox di Patrick Traynor, un puzzle game indie che evidentemente deve essere piaciuto molto alla redazione. Per il resto abbiamo tutti titoli da sette in giù, compresi Ghostwire: Tokyo, LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker e i due già citati in apertura di articolo.

Male anche Rune Factory 5, che strappa un mesto 5, e Weird West, che si ferma al 7. La palma del peggiore del mese va comunque a Abermore, un adventure stealth di Four Circle Interactive che è stato affossato con un sonoro 3. Del resto anche su Steam non sta piacendo molto, visto che le recensioni degli utenti sono perlopiù negative.