PlayStation Plus: i giochi gratis PS5 e PS4 di maggio 2022 disponibili da oggi

Oggi è il primo martedì del mese, il che significa che i giochi gratis per PS5 e PS4 di maggio 2022 del PlayStation Plus verranno resi disponibili da oggi per tutti gli abbonati al servizio di Sony, che dunque potranno riscattarli e aggiungerli alla propria raccolta.

Se vi siete persi l'annuncio di Sony di pochi giorni fa, i giochi gratis del PS Plus di maggio 2022 che verranno resi disponibili oggi, martedì 3 maggio, sul PlayStation Store sono i seguenti:

FIFA 22 per PS5 e PS4

Curse of the Dead Gods per PS4

Tribes of Midgard per PS5 e PS4

PlayStation Plus

FIFA 22 è l'ultimo esponente della celebre serie di giochi di calcio di EA Sports. Nell'edizione del 2022 troviamo diverse novità, tra cui un'intelligenza artificiale migliorata per i portieri, una nuova fisica per la palla, la meccanica dello "Scatto bruciante" e nuove tattiche offensive. Per saperne di più, ecco la nostra recensione di FIFA 22.

Tribes of Midgard è un gioco co-op che mescola elementi action, survival e roguelite. I giocatori dovranno collaborare per difendere il proprio villaggio da orde di invasori ed esplorare le terre selvagge di Midgard per raccogliere risorse preziose, sconfiggere bestie mistiche e affrontare possenti avversari.

Infine, Curse of the Dead Gods è un roguelike con visuale isometrica con stile da vendere. Nei panni di un esploratore senza nome dovremo farci strada in un tempio azteco maledetto, con trappole in ogni dove e decine e decine di creature deformi e inquietanti ad attenderci. Dovremo farci strada usando un vasto arsenale di armi, tra cui spade, lance, archi e pistole, stando attenti alle maledizioni che ci colpiranno, con effetti permanenti per tutta la partita. Ecco la nostra recensione di Curse of the Dead Gods.

Che ne pensate dei giochi gratis del PlayStation Plus di maggio 2022 per PS5 e PS4? Ce n'è qualcuno che vi stuzzica particolarmente? Fatecelo sapere nei commenti.