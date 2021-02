Curse of the Dead Gods, la recensione

Con così tanta varietà, riuscire a creare qualcosa di davvero originale è diventato estremamente difficile ma Passtech Games non si è voluta dare per vinta, ritoccando l'early access di Curse of the Dead Gods per proporre oggi un titolo deciso a dire la sua in questo ambito. Nella nostra precedente prova il titolo aveva dimostrato già tutte le sue peculiarità ma attendevamo il lancio per poterlo ammirare in nella completezza dovuta. Oggi, dopo oltre un anno di early access siamo giunti finalmente al tanto atteso verdetto finale nella recensione di Curse of the Dead Gods !

Fino a qualche anno fa i roguelike rappresentavano una nicchia di mercato fresca e originale, a tal punto da attirare milioni di giocatori e saturare così il genere in un battibaleno. Da qualche tempo a questa parte, infatti, non è raro veder comparire cloni più o meno riusciti dei titoli di maggior rilievo, con alcune scintille pronte a rinfrescare questa tipologia di prodotti. Parliamo ad esempio del più recente Hades che tutti abbiamo osannato solo qualche mese fa, a Monster Train , che nel suo DNA assimilato da Slay the Spire , sbocciava con nuove idee mettendoci dalla parte dei cattivi e al recente DLC di Dead Cells , pronto a elevare ulteriormente il capolavoro di Motion Twin.

Un’avventura oscura dal gameplay fresco

Le maledizioni colpiranno duro i giocatori meno attenti

Giocando nei panni di un esploratore senza nome, sarà un tempio azteco maledetto a darci il benvenuto. L'aria che si respira è quella di un Indiana Jones pronto a fare i conti con Darkest Dungeon e l'atmosfera è intrisa di quel profumo avventuroso che non può far altro che rapire l'utente. Curse of the Dead Gods è un titolo dalle tonalità tetre, come se l'oscurità ci dovesse accompagnare ad ogni nostro singolo passo, decisa a ingollarci mentre creature deformi attendono un passo falso per aggredirci.

Un inizio brutale quello che vi aspetta, senza troppi preamboli o spiegazioni, un impatto tosto con un titolo deciso a mettere da subito in chiaro quanto camminare in un tempio eretto per celebrare dei antichi non sarà quella scampagnata spensierata che vi immaginavate. Entra di prepotenza in questo clima la meccanica dell'illuminazione, che più di altri giochi di questo tipo svolge un ruolo incredibilmente importante. Oltre a garantirvi la possibilità di vedere i nemici con largo anticipo e poter illuminare trappole altrimenti mortali, combattere alla luce porta dei bonus non indifferenti e nega invece bonus ai danni per i vostri temibili avversari. Prima di mettere mano alle vostre armi dunque, dovrete osservare per bene dove vi trovate visto che estrarre una spada, vuol dire mettere via automaticamente la torcia, con un'altalena di giochi di luce e ombre davvero sublime.

Un sistema di combattimento veloce e intuitivo è quello che vi aspetta

Interessante poter dare fuoco alle ragnatele sul pavimento, accendere dei tizzoni posti strategicamente all'interno delle stanze ma anche geniale l'idea di poter incendiare direttamente i nemici così che siano proprio loro la fonte di illuminazione che tanto desideravate. Ci sono insomma diversi modi per interagire con questa meccanica, soluzioni che abbiamo trovato divertenti e vincenti, seppur purtroppo poco impattanti sulla lunga distanza. Se è vero infatti che questa trovata è ben congegnata e durante i vostri primi passi cercherete sempre di trovare un modo per restare alla luce, con il passare delle ore di gioco la vostra esperienza sopperirà alla mancanza di visibilità, abili come sarete diventati a schivare i colpi in arrivo o ad eseguire parry perfetti.

Il sistema di combattimento risulta immediato e apprezzabile e sebbene il titolo cerchi di ergersi come un gioco difficile, scoprirete che le meccaniche di combattimento sono assai ben più permissive rispetto ai contendenti diretti, con finestre per le parate molto ampie e rotolate facili da inanellare consecutivamente, semplificate addirittura rispetto al periodo di Early Access. Sebbene non libera, la possibilità di rotolare da una parte all'altra viene delimitata da punti stamina sotto il vostro personaggio, da ricaricare nel tempo o eseguendo schivate perfette, un esercizio semplice per chi possiede manualità adatte. Uno scalino di complessità aggiuntiva viene introdotto nel caso in cui si decida di usare armi a distanza o armi pesanti, data la loro capacità di interrompere gli attacchi nemici, visto che anch'esse utilizzano la stessa barra di stamina, ma nulla di troppo complicato da gestire per i veterano del genere.